Miriam Tolpolar revisita memórias afetivas em 'Arqueografias da Alma'

A exposição Arqueografias da Alma, de Miriam Tolpolar, inaugura seu período de visitação gratuita no Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333). Através de 12 litografia inéditas, o trabalho propõe uma exploração das memórias da artista, que realiza um mergulho em seu universo íntimo e familiar por meio da gravura. É possível prestigiar a mostra até o dia 21 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.



As litografias apresentadas foram impressas sobre lenços e panos de copa de dimensões e formatos variados, muitos pertencentes a mãe ou doados por primas, tias e amigas da artista. Vinculados ao universo feminino por seu caráter doméstico, esses tecidos leves contrastam com as imagens fortes de Miriam, que discutem temáticas como identidade e finitude.



"Exibidos em uma configuração intimista e silenciosa, a demonstração alongada desses temas e seus suportes oferece a possibilidade de adentrarmos no universo criador de Miriam Tolpolar, senhora de uma poética madura, marcada pelo domínio técnico e de grande potência afetiva", afirma Paulo Gomes, curador da mostra.