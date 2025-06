Mostra fotográfica de Fernando Zago 'Amigos Artistas' tem entrada gratuita no MAPA

O fotógrafo Fernando Zago inaugura sua nova exposição Amigos Artistas, em um evento gratuito nesta quarta-feira (25), às 18h, no Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéu, 10). Com visitação aberta até o dia 19 de setembro, o trabalho é composto por uma série de retratos de artistas plásticos gaúchos, com quem Zago trabalhou ao longo dos anos reproduzindo suas obras de arte para catálogos e livros.



Com curadoria de José Francisco Alves, o trabalho homenageia dezenas de artistas e conta até mesmo com figuras já falecidas do cenário cultural gaúcho, como Paulo Peres e Plínio Bernhartd.



As 34 fotos da mostra são feitas em preto e branco, com alto contraste para o aumento da expressividade. "Não se pode fazer retrato sem tomar em consideração o caráter e o aspecto do motivo. O retrato bem-sucedido exige uma combinação de conhecimentos técnicos, interesse pelas pessoas e compreensão das inibições criadas pela câmera", conta Zago.