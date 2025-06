Clarinetista Milan Rericha é solista em shows da OSPA em Porto Alegre e Venâncio Aires

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) recebe o clarinetista tcheco Milan Rericha como convidado especial em um concerto gratuito nesta sexta-feira (27), às 20h, na Igreja Matriz (Tv. São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS), e um pago no sábado (28), às 17h, no Complexo Cultural Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1.501). Com regência do diretor artístico da OSPA Manfredo Schmiedt, Paisagens Virtuosísticas contará com solos do músico europeu, em duas peças nunca antes executadas por uma orquestra. Para o recital em Porto Alegre, ingressos no Sympla a partir de R$ 10,00. No repertório, estão integradas sonoridades de diferentes países. A apresentação começa com Abertura Leonora nº3, do compositor alemão Ludwig van Beethoven, seguida por Concerto Fantasia sobre motivos da ópera Rigoletto de G. Verdi, do italiano Luigi Bassi e As Hébridas, de Felix Mendelssohn, inspirada na paisagem das Ilhas Hébridas, na Escócia.