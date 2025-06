'UTA e Pretagô: encontro e circulação de temáticas negras' inicia passagem pelo RS

Dois grandes nomes do teatro do sul do Brasil, o UTA e o Pretagô vão celebrar seus respectivos aniversários com uma circulação de Mesa Farta e Zaze-Zaze: uma festa para Vavó, importantes espetáculos das suas trajetórias que abordam temáticas da negritude. As peças, que ainda vão passar por outras cidades, estreiam no Sesc Canoas (rua Guilherme Schell, 5.340 - Canoas, RS), com apresentações nesta sexta-feira (27), às 19h, e sábado (28), às 16h.Lançado em 2023, o espetáculo Zaze-zaze, do UTA, teve uma temporada de dez apresentações em Porto Alegre, e, em 2024, foi um dos convidados a participar do Festival Porto Verão Alegre do 18º Palco Giratório, dois eventos teatrais simbólicos da arte gaúcha. Mesa Farta, por sua vez, retrata o cotidiano da vida de pessoas negras, onde o grupo Pretagô se lança a pensar sobre as possibilidades de mudanças a partir de características que observam na atualidade.Além dos espetáculos, serão realizadas oficinas destinadas a artistas, professores e estudantes de artes cênicas, visto que três das cidades escolhidas para a circulação, Santa Maria, Pelotas e Porto Alegre, também contam com cursos de graduação em Teatro.