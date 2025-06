Morre o guitarrista Mick Ralphs, famoso pelos grupos Bad Company e Mott the Hoople

Morreu nesta segunda-feira (23), aos 81 anos, o guitarrista e compositor inglês Mick Ralphs, famoso pela participação nos grupos de rock Bad Company e Mott the Hoople. A morte foi confirmada por seu empresário, mas a causa da morte não foi revelada - embora se saiba que o músico vinha em má situação de saúde desde 2016, quando sofreu um AVC. Um de seus ex-colegas de Bad Company, o baterista Simon Kirke, concedeu entrevista em fevereiro na qual admitia não saber quanto tempo o guitarrista ainda teria de vida.Nascido em 1944 no condado inglês de Herefordshire, Mick Ralphs tocava com bandas desde a metade dos anos 1960, quando formou o Doc Thomas Group. Anos depois, alguns músicos desse projeto se reuniriam usando um outro nome, Mott the Hoople, que se tornou um dos grupos mais destacados do glam rock britânico - em especial a partir do começo dos anos 1970, quando a banda contou com a parceria de David Bowie no álbum All the Young Dudes. Anos depois, Ralphs deixaria o Mott the Hoople para formar o Bad Company, ao lado de Simon Kirke e do vocalista Paul Rodgers, ex-integrantes do Free. O sucesso do grupo foi meteórico, e hits como Can't Get Enough, Shooting Star e Rock and Roll Fantasy marcaram o final dos anos 1970 e começo dos anos 1980. O Bad Company foi selecionado para o Hall da Fama do Rock and Roll, nos EUA, em cerimônia que deve ocorrer no final deste ano. Após o fim do Bad Company, em 1982, Mick Ralphs entrou para a banda solo de David Gilmour (Pink Floyd), além de formar a Mick Ralphs Blues Band. Também esteve envolvido com as repetidas reuniões do Bad Company e Mott the Hoople nas últimas décadas.