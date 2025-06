Ian Ramil leva poesia e canções acústicas ao Multipalco Eva Sopher

O projeto Mistura Fina promove uma apresentação do cantor e compositor Ian Ramil, às 19h desta quinta-feira (26). A iniciativa, realizada mensalmente no Teatro Oficina Olga Reverbel, dentro do Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/n), propõe apresentações gratuitas de artistas relevantes no cenário musical do Rio Grande do Sul.



Entre 2005 e 2011, Ramil investiu apenas em sua carreira como ator, participando de espetáculos, filmes e séries. Em 2014, lançou o primeiro disco, Ian, e, no ano seguinte, publicou Derivacivilização, que venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa.



No repertório desta semana, o cantor pretende interpretar faixas autorais marcantes, como Tetein, Lego Efeito Manada, Macho-Rey e O Mundo é Meu País, além da releitura de clássicos de compositores icôncos, como Felicidade, de Lupicínio Rodrigues e Pra Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina, de Nei Lisboa.