Alee leva trap ao Opinião nesta quinta-feira (26)

Uma das maiores sensações do trap nacional da atualidade, Alee ocupa o palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) nesta quinta-feira (26), às 23h, para interpretar seu mais recente disco Caos. Em um espetáculo eletrizante, que promete prender a atenção do público do início ao fim, o cantor mescla seu tradicional trap com outras sonoridades, como o jazz e o R&B. Ingressos, em terceiro lote, no Sympla entre R$ 80,00 e R$ 160,00.Inspirado na teoria do caos, o disco reflete as dificuldades e as conquistas do cantor baiano, abordando temas como ódio, ambição e sobrevivência. Entre as principais canções do disco, destacam-se os singles Passo de um Vilão e Tempo de Ouro.Em suas letras, o trapper analisa a riqueza cultural de sua terra e as experiências de superação que vivenciou em sua trajetória. Antes do lançamento do disco, já havia conquistado o público com a estreia Dia Antes do Caos, em 2024, sucesso das plataformas de streaming.