Otavio Augusto comemora seu aniversário de 80 anos com turnê da peça 'A Tropa'

O ator Otavio Augusto celebra uma década do lançamento de sua comédia audiovisual A Tropa com uma temporada curta no Teatro CIEE-RS (rua Dom Pedro II, 861), realizada nesta quinta (26) e sexta-feira (27), às 20h30min. No palco, a ideia é resgatar os elementos tradicionais da produção que rodou o Brasil nos últimos anos, apostando em uma leitura sensível, ácida e bem-humorada da sociedade atual. Ingressos entre R$ 40,00 e R$ 120,00 no Sympla.A narrativa aborda a história de um pai, que recebe uma visita de seus quatro filhos no hospital. O que seria apenas um encontro familiar se revela um acalorado acerto de contas permeado de humor e revelações, que conta como pano de fundo os últimos 60 anos da história do Brasil.De acordo com Otavio Augusto, mesmo uma década depois, a peça se prova um retrato atemporal da sociedade brasileira. “Estreamos no governo Dilma, atravessamos em cena o impeachment dela, o governo Temer, o governo Bolsonaro e agora estamos de volta a um governo de esquerda, com Lula. Não mexemos em uma vírgula do texto e ele se mantém mais atual do que nunca. É interessante e perturbador ao mesmo tempo”.