8 ½ Festa do Cinema Italiano chega à capital gaúcha nesta semana

O 8 ½ Festa do Cinema Italiano retorna, nesta quinta-feira (26), com uma programação especial na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736). Na edição de 2025, que se estende até o dia 2 de julho, o festival deve contar com raras exibições de películas que celebram o audiovisual produzido na Itália, incluindo cópias restauradas dos clássicos A doce vida e 8 ½, em homenagem ao centenário do icônico ator Marcelo Mastroianni. Valores de ingressos e programação completa disponíveis no site da Cinemateca.O convidado de honra da 12ª festa será o montador italiano Jacopo Quadri, que vai estar presente em duas masterclasses no Rio de Janeiro e em São Paulo, no Instituto Italiano de Cultura. Além dessas, o evento também passará pelas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba, Florianópolis, Caxias do Sul, Maceió, Aracaju, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Araraquara, São Carlos e Campinas.Neste ano, Quadri venceu o David di Donatello de Melhor Montagem pelo filme Berlinguer - La Grande Ambizione, de Andrea Segre. Além disso, ele também assina a montagem de Felicità, de Micaela Ramazotti, ambas obras presentes na programação do festival.Entre os outros 11 filmes que integram a agenda, destacam-se também Vermiglio - A Noiva da Montanha, de Maura Delpero, vencedor do Leão de Prata do Festival de Veneza de 2024, e O último chefão, que reúne nomes relevantes do cinema italiano contemporâneo, como Fabio Grassadonia, Antonio Piazza, Elio Germano e Toni Servillo.Também chama atenção o longa La vita accanto, do cineasta Marco Tullio Giordana, que já esteve presente no Brasil como convidado de 2019 do 8 ½ Festa do Cinema Italiano. Adaptação do livro de Mariapia Veladiano, o longa aborda questões identitárias, que coloca a cultura como principal ponto de superação das dificuldades.Este ano a Festa também traz duas diretoras estreantes na programação. Gloria! uma coprodução internacional italiana e suíça de Margherita Vicario, é um hino à liberdade feminina e ao poder transformador da arte, reinterpretando questões do passado com um olhar contemporâneo ousado. Felicità, por sua vez, conta com a diretora Micaela Ramazzotti também no roteiro e como protagonista do longa, e discute temáticas como a violência contra a mulher. Estão confirmados também O Barbeiro Conspiracionista, de Valerio Ferrara, comédia contemporânea e surreal, La coda del diavolo, de Domenico Emanuele de Feudis, um thriller baseado no romance homônimo de Maurizio Maggi e Dieci minuti, de Maria Sole Tognazzi, que fala sobre crises de identidade e processos de autodescoberta.