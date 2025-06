Ianaê Régia une autocuidado e negritude em show gratuito na PUCRS

A cantora Ianaê Régia, um dos nomes emergentes da cena musical gaúcha, se apresenta no Ressoa Música desta quarta-feira (25), às 18h30min, na Escola de Comunicação, Artes e Design da Pucrs (av. Ipiranga, 6.681). O projeto, que tem entrada gratuita, já está na sua quarta apresentação da sua segunda edição, e nasceu como uma iniciativa de impulsionar o trabalho de artistas independentes baseados no Rio Grande do Sul.



No espetáculo desta semana, Ianaê pretende apresentar canções de seu disco mais recente, Afroglow, lançado em 2023. Em suas faixas, o disco carrega como principais pilares questões importantes de sua vivência pessoal e comunitária, como o autocuidado, a militância e o enaltecimento da cultura negra.



Nascida em Arroio do Tigre, na Serra Gaúcha, a cantora já levou seu show a cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, onde se apresentou na feira do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil, e Belém do Pará, no URB Music Festival.