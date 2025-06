Amanda Gabana é a nova atração do projeto musical ‘Brasil Interior’

A cantora e compositora Amanda Gabana sobe ao palco do Teatro do Sinduscon-RS (av. Augusto Meyer, 146) às 20h desta quinta-feira (26), para uma apresentação gratuita de samba e MPB. O concerto é um dos eventos promovidos pela projeto Brasil Interior, organizado pelo compositor Mathias Pinto, que visa oferecer um espaço de destaque para a diversidade de gêneros musicais presentes no país.

No setlist, o espetáculo mistura música autoral da trajetória de Amanda com releituras afetivas de clássicos brasileiros. Na seleção, a artista opta por trazer canções que remetem a um Brasil interiorano, plural e diverso, incluindo temas ligados à vivência LGBT+, como, Androginismo, dos Almôndegas e Homem com H, sucesso na voz de Ney Matogrosso

Ao lado de Amanda na apresentação, estarão presentes o violonista Mathias Pinto, o cavaquinista Fábio Azevedo, o clarinetista Marcelo Moyses, o saxofonista César Franarin, o trompetista Bruno Silva e os percussionistas Rafael Rodrigues, Giovani Berti e Zalmir Chwartzmann.