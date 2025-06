Alavanca Lab abre edital de 2025 para artistas gaúchos

O Alavanca Lab, projeto idealizado pela E12 Records com o objetivo de auxiliar e impulsionar carreiras no cenário musical do Rio Grande do Sul, inicia nesta semana sua edição de 2025. Até o dia 18 de julho, artistas de todo o estado que tenham interesse em participar desse novo ciclo poderão se inscrever gratuitamente através de um formulário disponível no site da iniciativa.Junto da inscrição, é necessário enviar uma demo de alguma canção autoral inédita, que pode variar desde uma gravação simples, de voz e violão feita no celular, até um registro de ensaio. “Mais do que a qualidade técnica do áudio, o que nos interessa é a potência da canção, da composição. Queremos ouvir a identidade artística que está sendo construída ali”, destaca Daniel Roitman, produtor da E12 Records.Aqueles que forem selecionados, por sua vez, receberão a oportunidade de participar de três oficinas com profissionais da área da música, além de uma série de imersões nos estúdios da Fábrica do Futuro e da E12 Records, onde cada artista terá uma composição sua gravada, e posteriormente lançada em todas as plataformas de streaming.