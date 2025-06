Raul Ellwanger, Daniel Wolff e Fernanda Krüger unem vozes, violões e canções em ‘Na rua da margem’

Os músicos Raul Ellwanger, Daniel Wolff e Fernanda Krüger vão juntar seus talentos mais uma vez em um concerto nesta quarta-feira (25), no teatro do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75), que marca o lançamento de seu primeiro disco conjunto Na rua da margem. A apresentação, que começa às 20h, também representa o reencontro de Ellwanger com o público e o seu retorno aos palcos, após seis anos afastado. Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 40,00 no Sympla.O álbum, que agora será apresentado ao vivo, foi gravado em 2020, ainda durante a pandemia, e lançado em formato digital em 2021. Mesclando sonoridades, o trabalho perpassa ritmos como chamamé e candombe, misturados em canções que alternam entre lirismo, romantismo e solos de violão.“Na Rua da Margem, além de ter no repertório clássicos do Raul como Pealo de Sangue — em novos arranjos para duo de violões — inclui diversas canções que escrevemos em parceria. Naturalmente, a temática da pandemia, durante a qual gravamos o álbum, esteve muito presente, bem como homenagens à nossa Porto Alegre e a pessoas queridas”, explica Wolff.