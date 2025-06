Quinteto OZMA preenche o Instituto Ling com jazz francês explosivo

Neste sábado (21), às 19h, o OZMA, quinteto francês de jazz, faz sua estreia no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) para apresentar canções de seu disco mais recente, The Day We Decided to Live at Night. No concerto, entra em destaque o novo repertório do grupo, que marcou um ponto de virada na trajetória de mais de 20 anos da banda. Ingressos a partir de R$ 30,00 no site da instituição. Com uma sonoridade vibrante e cheia de energia, o álbum recém lançado funciona em uma fusão inventiva de jazz, metal e rock, que fazem parte da base artística do grupo, com influências da música eletrônica, novas introduções ao trabalho estilístico do OZMA.Lançado oficialmente no último mês de abril, o novo disco marca o retorno do grupo após um hiato de cinco anos. Referência do jazz contemporâneo, o quinteto agora acumula oito álbuns e mais de 600 shows realizados em 43 países.