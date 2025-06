Obras de Iberê Camargo ilustram livro de colorir para crianças

A Fundação Iberê (av. Padre Cacique, 2.000) lança, neste sábado (21), o livro infantil Iberê para colorir, com desenhos baseados em obras de Iberê Camargo. O projeto gráfico e as ilustrações foram criados pelo quadrinista e artista visual Fabio Zimbres, que também promove uma oficina de desenho para crianças de 7 a 13 anos no mesmo dia, das 15h às 17h. São oferecidas 15 vagas, com inscrições gratuitas disponíveis no site da instituição.Além das ilustrações, Iberê para colorir também conta com atividades lúdicas e ensinamentos sobre desenhos, pinturas e gravuras de um dos maiores artistas brasileiros do século XX. Ao longo de suas 70 páginas, a publicação oferece atividades criativas baseadas nas séries mais conhecidas de Camargo, como os Carretéis, Ciclistas e Idiotas.“Algumas imagens mantêm a densidade característica da obra de Iberê Camargo, enquanto outras trazem cores mais leves e traços mais lúdicos, servindo como ponte entre a obra do artista e as novas gerações”, destaca Gustavo Possamai, organizador da publicação.