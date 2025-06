Gustavo Garoto interpreta novos arranjos de sucessos brasileiros e latino-americanos no piano

A próxima atração do projeto gratuito Música Para Respirar, realizado mensalmente no átrio do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75), será uma apresentação do músico Gustavo Garoto, às 12h30min desta quinta-feira (26). No palco, a promessa é de um espetáculo marcado pelas linguagens populares da música brasileira e latino-americana, característicos do estilo e da trajetória do artista, que é um dos principais nomes emergentes na cena da música brasileira contemporânea.



No repertório da apresentação, devem estar incluídos arranjos instrumentais que o músico adaptou para o piano solo, de músicas compostas por artistas que Garoto acompanha, como os contemporâneos Gilberto Monteiro, Alegre Corrêa e Pirisca Grecco. Além disso, também podem marcar presença canções de Victor Jara e do Instrumental Picumã, bem como temas autorais do seu disco Artesã, lançado em 2023.