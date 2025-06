Novo livro de Felipe Kuhn Braun discute o processo de imigração alemã no RS

O escritor, jornalista e pesquisador Felipe Kuhn Braun vai lançar seu trigésimo livro, 200 Anos da Imigração Alemã no Sul do Brasil nesta quinta-feira (26), às 19h30min, no Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250). Além da tradicional sessão de autógrafos, o evento também deve contar com uma palestra do autor, que pretende destacar pontos importantes sobre a história da chegada dos povos germânicos ao Rio Grande do Sul, trazendo documentos e relatos para contextualizar a influência desse processo na cultura, educação e economia do estado. Ingressos mediante a doação de 1kg de alimento não perecível no local. Em sua narrativa, a publicação apresenta protagonistas, lugares e grupos que tiveram papel significativo no processo de imigração alemã. Além dos textos, também são introduzidas mais de 100 fotografias que ilustram as práticas do período, integrantes do acervo pessoal de Braun. O livro, que teve seu primeiro lançamento em Rheinböllen na Alemanha no ano passado, resulta de pesquisas realizadas ao longo de 23 anos pelo escritor. Publicada em edição bilíngue, a obra foi originalmente escrita em português e traduzida para o inglês por Malcom Naor Voltz.