Encerramento da exposição de Hélio Fervenza e lançamento da revista ‘farelo’ marcam final de semana no V744atelier

O artista visual Hélio Fervenza conversa com o escritor e psicanalista Edson Luiz André de Sousa sobre a exposição artística Ruído de fundo: saída, em um bate-papo gratuito no V744atelier (rua Visconde do Rio Branco, 744) nesta sexta-feira (20), às 18h. O evento marca o encerramento do período de visitação da mostra, que introduziu uma coletânea de trabalhos inéditos de Fervenza.Em paralelo, no sábado (21), às 16h, o espaço cultural sedia também o lançamento, com entrada franca, da revista farelo, projeto coordenado pela realizadora Raquel Stolf no Departamento de Artes Visuais da UDESC. Concebida através de uma oficina com artistas e acadêmicos, a publicação, que é simultaneamente impressa e sonora, explora proposições artísticas contemporâneas, abordando de modo detalhado seus processos e caminhos experimentais.