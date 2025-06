Mônica Salmaso e André Mehmari homenageiam Milton Nascimento em nova edição do 'Obras Comentadas'

Após percorrer o Brasil com um show em celebração a Milton Nascimento e registrar essas canções em disco, a cantora Mônica Salmaso e o pianista André Mehmari se unem para comentar os bastidores da criação de seu álbum Milton, que homenageia um dos mais influentes artistas da música nacional. Em um bate-papo transmitido gratuitamente nste sábado (21), às 16h, pelo canal do YouTube de Felipe Antunes, os músicos dividem com o público detalhes e curiosidades sobre as gravações da obra.A escolha do repertório que integraria o disco aconteceu de forma muito natural entre os músicos, parceiros de trabalho há mais de 20 anos. Apos algumas discussões, a dupla decidiu por uma setlist formada pelas canções Paixão e fé, A lua girou, Noites do sertão, Saudades dos aviões da panair, Canção amiga, Casamiento de negros, Credo e Paula e Bebeto, além da leitura de um trecho de A terceira margem do rio, conto de Guimarães Rosa.O disco foi gravado em um único dia, 14 de dezembro de 2020, no estúdio Monteverdi, em São Paulo. No álbum e na conversa, os artistas destacam como a obra de Milton Nascimento está entranhada na alma do povo brasileiro.