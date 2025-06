Som do RS abre inscrições para bandas e artistas gaúchos

O Som do RS, projeto que visa qualificar e divulgar a música independente produzida no estado, está selecionando novos artistas e grupos musicais gaúchos interessados em participar de sua próxima edição. Até o dia 15 de julho, as inscrições gratuitas permanecem abertas por meio de um formulário disponibibilizado no site da iniciativa.O objetivo principal do projeto Som do RS é de criar espaços diferentes para que novos artistas possam adentrar e, eventualmente ressignificar o cenário musical gaúcho contemporâneo através de estratégias de comunicação, narrativas, formação de público, mentorias, intercâmbio, apresentações ao vivo e da construção de redes de conexão entre eles.Na prática, o projeto se inicia por uma seleção de bandas, grupos e artistas de nove regiões do Rio grande do Sul, que terão acesso a cinco mentorias com profissionais inseridos no mercado musical. Posteriormente, os selecionados terão a oportunidade de participar de três festivais produzidos em diferentes municípios do estado, além de compor e gravar uma música inédita, que poderá ser lançada nas plataformas de streaming.