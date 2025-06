Vida e obra de Jair Rodrigues são tema de homenagem no Teatro Túlio Piva

Nesta quarta-feira (25), às 20h, o Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575) sedia o espetáculo especial Tributo a Jair Rodrigues. O concerto, liderado pelo cantor Gil Collares, promete uma noite repleta de emoção e atenção aos detalhes, à altura de um dos maiores ícones da música popular brasileira. Ingressos, no Sympla, por R$ 40,00.



Com clássicos que marcaram gerações, o show visa celebrar, acima de tudo, a energia e a autenticidade que permeiam a obra de Jair Rodrigues. Dividido em três atos, o tributo conduz o público por uma jornada pela origem, consagração e legado do artista.



Além de Collares, a apresentação também contará com a participação das divas do samba sulista Glau Barros e Yara Lemos, do ator Kayke Santos, e outros instrumentistas que acompanharam Rodrigues nos palcos gaúchos.