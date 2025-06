Cachorro Grande comemora duas décadas de 'Pista Livre' em Porto Alegre

A banda Cachorro Grande volta a se reunir no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 985) às 22h deste sábado (21). Desta vez, o espetáculo é realizado em celebração aos 20 anos do lançamento de Pista Livre, disco que consolidou o grupo como uma referência do rock nacional. Ingressos a partir de R$ 55,00 no Sympla.O grupo subirá ao palco com a sua formação clássica, com os fundadores Beto Bruno nos vocais, Marcelo Gross na guitarra, Gabriel "Boizinho" Azambuja na bateria e Pedro Pelotas nos teclados, além do baixista Eduardo Barretto, como convidado especial.Além de todas as faixas de Pista Livre, o repertório da apresentação também deve incluir outros hits mais recentes do grupo, como Você não sabe o que perdeu, Velha Amiga e Desentoa. A noite ainda contará com um show de abertura realizado pelo músico Theo Fetter.