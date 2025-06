Curadoras conduzem visitas guiadas à exposição 'I Salão de Outono'

As historiadoras da arte Lizângela Guerra e Paula Ramos promovem uma visita guiada à exposição I Salão de Outono - o centenário de um marco para as artes visuais no Rio Grande do Sul neste sábado (21), às 10h. O projeto, que realizará outras duas sessões nos dia 28 de junho e 4 de julho, tem como objetivo revelar detalhes sobre o contexto histórico dos anos 1920, além de apresentar curiosidades sobre os artistas e as obras que integraram o encontro homenageado pela exposição. Ingressos a partir de R$ 25,00 no Eventbrite.A exposição presta tributo ao encontro de artistas e intelectuais brasileiros que aconteceu entre 25 de maio e 25 de julho de 1925 no Salão Nobre da Intendência de Porto Alegre. Com mais de 300 obras de 68 artistas locais, o evento se consolidou como um grande marco para a diversidade artística e o panorama gaúcho das artes visuais.Em cartaz até o dia 11 de julho, a mostra I Salão de Outono fica aberta para visitação gratuita no Museu Arte do Paço (Praça Montevidéu, 10) de segunda à sábado.