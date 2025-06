Anjos do Hanngar relembra clássicos de sua carreira em show na capital gaúcha

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) vai receber um show especial do Anjos do Hanngar neste sábado (21), às 21h30min. Conhecida como uma das bandas de rock mais cultuadas no interior do Rio Grande do Sul, o grupo chega à capital para interpretar alguns dos maiores singles de sua carreira em um espetáculo que promete ser repleto de emoção e energia. Ingressos a partir de R$ 60,00 no Sympla.

Com mais de duas décadas de estrada, o Anjos do Hanngar conta com uma ampla discografia, passando por nove álbuns de estúdio. Em Porto Alegre, o repertório deve incluir grandes hits dessa extensa trajetória, como Trilha do Sol, Sinfonia e Estrela Guia.

Além do grupo interiorano, a noite também contará com uma apresentação de abertura da banda Jogo Sujo, que realiza o lançamento de seu novo single Uber da Paixão.