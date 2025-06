Isa Buzzi leva ao Opinião a segunda parte de sua turnê de estreia

Ganhadora do Prêmio Multishow 2023, a cantora Isa Buzzi leva seu mais novo show ao Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) neste domingo (22), às 17h. A artista, que é um grande fenômeno das plataformas de streaming, está passando por cidades brasileiras para apresentar a Primeira Turnê 2.0, segunda parte de seu concerto que teve início em 2024. Ingressos no Sympla, entre R$ 70,00 e R$ 140,00. No repertório, a cantora pretende compilar diversos de seus sucessos autorais, como Carente, Vilã e Obecacada, seu single mais recente lançado em outubro do ano passado. Nascida em Santa Catarina e envolvida com a música desde pequena, Isa se tornou conhecida na Internet pelos seus covers íntimos e sentimentais. Em 2019, ela iniciou a sua trajetória também como compositora, com sua primeira canção Tudo Passa.