Renato e Seus Blue Caps traz rock sessentista e setentista ao palco do Bourbon Contry

Renato e Seus Blue Caps retornam ao teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80) neste sábado (21), às 21h, para interpretar alguns dos maiores sucessos de sua carreira. No palco, a promessa é de um show eletrizante, que presta uma homenagem ao fundador da banda Renato Barros, falecido em 2020. Ingressos em uhuu.com, a partir de R$ 90,00.



Com Cid Chaves, Darci Velasco, Bruno Sanson, Chi Lenno e Fabrício Motta, a formação atual da banda carioca passará, em sua nova apresentação, por diversos hits do icônico grupo, como Feche os olhos, Menina linda e Meu primeiro amor.



Fundado no final dos anos 1950, Renato e Seus Blue Caps construiu uma trajetória significativa no rock nacional, fazendo parte, desde 1964, de um dos maiores fenômeno culturais da música e da televisão brasileiros: a Jovem Guarda.