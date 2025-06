Mostra na Cinemateca Capitólio traz sessões duplas de John Ford e Orson Welles

O que acontece quando os filmes de John Ford e Orson Welles são vistos em sequência, um após o outro, na sala de cinema? As respostas poderão ser descobertas na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085) durante a mostra Ford + Welles, que exibirá oito filmes dos realizadores, em sessões duplas, a partir deste domingo (22). As sessões têm entrada franca.

Com uma extraordinária coleção de obras-primas produzidas ao longo de seis décadas, John Ford é abordado como a grande referência do período clássico de Hollywood – um nome prestigiado e influente para inúmeras gerações. O próprio Welles, certa vez, declarou que seus três cineastas favoritos eram “Ford, Ford e Ford”.



Saudado por críticos e cinéfilos como um dos precursores mais endiabrados do cinema moderno no pós-guerra, Orson Welles teve uma carreira errática e acabou relegado à margem da indústria, com filmes remontados ou abandonados. Ainda assim, sua obra desconcertante permanece influente até hoje – Cidadão Kane, longa de estreia que Welles dirigiu aos 25 anos, é frequentemente citado como um dos maiores filmes de todos os tempos.

Podendo embaralhar as noções de “clássico” e “moderno” no cinema, as sessões duplas apresentam filmes que Ford e Welles lançaram no mesmo ano. Na primeira sessão, serão exibidos Como Era Verde o Meu Vale, de Ford (16h30min), e Cidadão Kane, de Welles (19h), ambos de 1941.

PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA "FORD + WELLES"

22 de junho (domingo)



16h30 – Como Era Verde o Meu Vale



19h – Cidadão Kane



25 de junho (quarta-feira)



17h – Cidadão Kane



19h – Como Era Verde o Meu Vale



29 de junho (domingo)



16h30 – Macbeth – Reinado de Sangue



18h30 – Sangue de Heróis



1º de julho (terça-feira)



17h – Sangue de Heróis



19h15 – Macbeth – Reinado de Sangue



6 de julho (domingo)



16h30 – Grilhões do Passado



18h30 – A Paixão de uma Vida



8 de julho (terça-feira)



17h – A Paixão de uma Vida



19h15 – Grilhões do Passado



13 de julho (domingo)



17h – Um Crime Por Dia



19h – A Marca da Maldade







16 de julho (quarta-feira)



17h – A Marca da Maldade



19h – Um Crime Por Dia