Feira literária ocupa a Travessa dos Cataventos neste sábado (21)

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) vai realizar, neste sábado (21), a primeira edição da Feira Marcela, um novo projeto que tem como objetivo criar espaço para a produção artística de mulheres do interior do Rio Grande do Sul. O evento tem início às 15h e reúne uma série de atividades produzidas pelas artistas, incluindo a comercialização de livros de escritoras gaúchas. A entrada é gratuita.A Feira Marcela foi idealizada pelas realizadoras culturais Giana Guterres, de Bagé, e Juliana Blasina, de Rio Grande, que também atuam como escritoras. Além das expositoras, a programação também inclui a mesa-redonda Descentralizar a Palavra: Escritoras em diálogo, onde Juliana Flor, Paula Liaroma, Sabrina Dalbelo e as duas coordenadoras procurarão discutir o fazer artístico e literário feminino a paritr de territórios menos visibilizados.