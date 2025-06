Chico Chico lota três shows no Espaço 373 neste final de semana

O cantor Chico Chico, filho da lenda da MPB Cássia Eller, sobe ao palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) nesta sexta-feira (20) e sábado (21), às 21h, para apresentar seu novo show ao lado do pianista Pedro Fonseca e do baterista Thiago Chaves. Todas as apresentações, incluindo a sessão extra aberta no sábado às 18h, estão com ingressos esgotados.



Chico Chico lançou seu primeiro álbum em 2015, ao lado de sua banda 2x0 Vagem Alta, que alcançou mais de cinco milhões de plays no Spotify. Ao longo de uma década de carreira, o cantor conquistou diversos marcos significativos, com destaque para uma indicação ao Grammy Latino e o lançamento do hit Ninguém, que fez parte da trilha sonora da novela Vai na Fé.



No palco do 373, o cantor pretende proporcionar ao público uma experiência sonora singular. Os novos arranjos de suas canções, aprimorados por Fonseca e Chaves, apostam em uma sonoridade leve e envolvente, que não deixam de lado a experiência rítmica.