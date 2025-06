Residência Garganta abre inscrições para artistas de todas as regiões do RS

artistas racializados, LGBTQIAP+ ou PCDs vindos de todas as regiões do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de transcender as barreiras culturais convencionais, a Residência Garganta pretende unir a música e as artes visuais em uma série de mentorias formativas com profissionais de diferentes áreas, que devem resultar na criação de um espetáculo conjunto ao final do programa. Para os interessados em participar do projeto, é possível se inscrever gratuitamente através de um até o dia 20 de junho. A Feira Garganta e o OCorre Lab vão promover uma nova residência artística em Porto Alegre direcionada avindos de todas as regiões do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de transcender as barreiras culturais convencionais, a Residência Garganta pretende unir a música e as artes visuais em uma série de mentorias formativas com profissionais de diferentes áreas, que devem resultar na criação de um espetáculo conjunto ao final do programa. Para os interessados em participar do projeto, é possível se inscrever gratuitamente através de um formulário

A seleção, que terá resultados divulgados no final de julho, contemplará cinco artistas da música e cinco das artes visuais, com duas vagas para cada região funcional do estado. Cada um dos escolhidos receberá uma bolsa de participação de R$1.000,00, além de auxílio de custo para transporte e produção.



Durante nove encontros presenciais, os selecionados terão a oportunidade de explorar os próprios trabalhos e, em seguida, o desafio de realizar uma performance colaborativa aberta ao público. "A Residência será um espaço de compartilhamento de ideias, trajetórias e repertórios. O fato de os artistas virem de diferentes regiões do estado fortalece e potencializa o ato criativo" destaca Wagner Mello, um dos coordenadores do projeto.