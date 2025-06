Matheus Alves e Marcelo Caminha cantam música tradicionalista e latino-americana em nova edição do 'Nativismo em Cena'

Nesta quarta-feira (18), às 19h30min, o Instituto Estadual de Música organiza mais uma edição do seu projeto Nativismo em Cena, atividade que procura dar espaço para celebrar a arte e a identidade gaúchas. Desta vez, os artistas que farão show gratuito na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) são Matheus Alves e Marcelo Caminha, importantes nomes do cenário tradicionalista.Além de suas canções autorais, Alves promete um repertório repleto de clássicos latino-americanos. O músico, que acaba de lançar seu single Dos Ventos, também mantém um projeto com o grupo Instrumental Picumã, fazendo uma fusão da música regional com influências platinas, latinas e outras vertentes, como jazz, rock e música erudita.O cantor se mostra muito contente por estar se apresentando ao lado de seu convidado, com quem já vem realizando parcerias. "Para mim é uma grande alegria estar dividindo o palco com o mestre do violão Marcello Caminha. Quando eu estava começando, há 20 anos, eu me espelhava muito nele, olhando ele nos shows e festivais nativistas", pontua.