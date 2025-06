Decio Bevilacqua e Cleci Serpa têm exposições inéditas na Gravura Galeria de Arte

A Gravura Galeria de Arte (rua Coronel Corte Real, 647) está com duas novas exposições em cartaz até o dia 5 de julho, com visitação gratuita de segunda a sábado. Enquanto a sala branca recebe a exposição Alhures, em outro lugar..., do fotógrafo e pintor Decio Bevilacqua, com curadora Rejane Hirtz Trein, a sala negra sedia a mostra Fragmentos de cidades, pinceladas de mundo, da artista Cleci Serpa, com curadoria de Ana Zavadil.Através de uma seleção de pinturas à óleo, Bevilacqua propõe uma discussão sobre a arquitetura que permeia a vida das pessoas. Em Alhures, o artista explora a forma como os seres humanos socializam e interagem com a paisagem urbana, desde o início até o fim de suas vidas.Fragmentos de cidades, por sua vez, carrega os vestígios de lugares visitados e sentidos pela artista, de modo a reunir peças de arquitetura, cor e atmosfera que são captados pela pintura. Ao juntar fragmentos de diferentes cidades, a mostra propõe um traçado pessoal, totalmente composto por memórias visuais e experiências.