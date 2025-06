Rafaela Pfeifer canta clássicos e contemporâneos do soul e do R&B no Espaço 373

O Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) sedia, às 21h desta quinta-feira (19), um show intimista com a cantora Rafaela Pfeifer junto do baixista Luciano De Leon. Na apresentação, a ideia é promover um diálogo intergeracional, transitando entre diferentes públicos consumidores, possibilidades sonoras e estilos musicais diferentes. Ingressos entre R$ 35,00 e R$ 70,00 no Tri.Rs. Em seu repertório, os artistas transitam entre o soul, o neo soul e o R&B, revisitando sucessos atemporais dessas sonoridades. Além de compositores clássicos como Roberta Flack e Prince, o concerto também inclui nomes marcantes da cena contemporânea, como Frank Ocean e Solange.Além disso, a apresentação contará com a participação especial do pianista João Maldonado, que interpretará a peça At Last, composta pelo ícone do blues Etta James.