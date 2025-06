Lilo & Stitch retornam no formato de peça teatral em 'Aloha Elvis'

Prometendo diversão para todas as idades, o musical Lilo & Stitch em Aloha Elvis terá sessão no teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80) nesta quinta-feira (19), às 15h30min. Em uma combinação de aventura, canções e amizade, o espetáculo pretende resgatar toda a magia criada pela animação da Disney, assim como o filme live-action, lançado no último ano. Ingressos a partir de R$ 60,00 no uhuu.com.A narrativa acompanha a história de Lilo, uma jovem que tem como único objetivo ganhar um campeonato de Hula da primavera, procurando honrar a memória de sua mãe. Enquanto isso, Stitch sonha em se tornar um astro do rock como Elvis Presley, e parte em uma busca pelo reconhecimento e amor de todos ao seu redor.