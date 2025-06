Instrumental Picumã explora diferentes sonoridades em nova edição do Mistura Fina

Nesta quinta-feira (19), às 19h, o projeto Mistura Fina promove um show gratuito do grupo Instrumental Picumã no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Mal. Deodoro, s/n). A apresentação faz parte da programação da 5ª edição do projeto, que procura incentivar a democratização da música brasileira em espaços públicos de Porto Alegre.



Formado por Paulinho Goulart, Matheus Alves, Texo Cabral, Miguel Tejera e Bruno Coelho, o Instrumental Picumã vem colhendo reconhecimentos desde seu álbum de estreia, em 2017. A banda, que celebra seus dez anos de atuação em 2025, já foi vencedor de múltiplas competições, incluindo duas categorias do Prêmio Açorianos de Música.



No espetáculo desta semana, a banda pretende interpretar alguns de seus maiores sucessos, incluindo os hits autorais Faca Amolada, Picumã, Sarau e Festejo.