Aberto edital para ocupação dos teatros municipais no segundo semestre

A Secretaria Municipal da Cultura, por meio da Coordenadoria de Artes Cênicas, publicou Edital de Ocupação dos teatros municipais (Teatro Renascença e Sala Álvaro Moreyra) do segundo semestre de 2025. A publicação no Diário Oficial de Porto Alegre foi na edição do dia 11 de junho. Neste semestre, o destaque é a volta do Projeto Novas Caras, com ajuda de custo de R$ 2 mil para grupos de Circo, Dança e Teatro ainda sem consagração. O regulamento pode ser obtido no blog Mais Teatro, pelo email, ou ainda na Coordenação de Artes Cênicas (CAC) no Centro Municipal de Cultura, avenida Erico Verissimo, 307. As inscrições vão de 7 de julho até as 22h (horário de Brasília) de 25 de julho, exclusivamente aqui. A divulgação do resultado final será no dia 14 de agosto, na Coordenação de Artes Cênicas do Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues (avenida Erico Verissimo, 307), no blog Mais Teatro e no Diário Oficial de Porto Alegre.