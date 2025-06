Peça teatral gratuita ressalta a importância de valorizar a natureza

O novo espetáculo para crianças Amazônia - um olhar sobre a floresta estreia nesta quinta-feira (19) com duas apresentações gratuitas, às 10h e às 14h, no Parque Marinha do Brasil. A montagem, dirigida por Camila Bauer, une dança, teatro e formas animadas para contar a história lúdica de um grupo de animais, que é forçado a lidar com a destruição de suas casas decorrente da devastação ambiental na região onde moram. A encenação possui grande ênfase nas sonoridades da mata, evocando a potência da Amazônia Brasileira por meio da trilha sonora de Álvaro Rosa Costa. Com direção de movimento de Carlota Albuquerque, a produção aposta na mescla de objetos infláveis, marionetes e materiais criados por Élcio Rossini, com forte apelo imagético e visual.Ao longo dos próximos dias, a peça também terá outras seis sessões com entrada franca: na sexta-feira (20), às 10h e às 14h na Praça do Tambor, no dia 26 de junho, às 10h e às 14h na Praça Lampadosa e no dia 27, às 10h e às 16h30min na Praça São Geraldo.