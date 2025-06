Frank Jorge se apresenta ao lado da banda Morcegula no Ocidente

A próxima edição do Ocidente Acústico, realizada nesta quinta-feira (19), contará com um show do cantor e compositor Frank Jorge, além da banda carioca Morcegula. No palco do Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960), dois grandes nomes da cena musical contemporânea unem seus repertórios autorais para uma noite que promete ser marcada por muita música e emoção. Entre R$ 35,00 e R$ 70,00, no Sympla.Somado ao seu repertório solo, que varia desde os singles mais recentes como Tudo não passou, Ele gostou do serviço? e Não é preciso, o cantor também apresenta alguns clássicos do rock argentino e inglês, incluindo Fito Paéz, Los Rodriguez, The Beatles e Beach Boys.Por sua vez, o duo casal Morcegula, formado por Henrique Badke e Rebeca Li Maciel, interpreta um repertório marcado por canções de seu novo álbum Caravana dos desajustados, lançado em abril deste ano. Além disso, também estão integradas músicas de seu disco de estreia Dia das Bruxas e versões de hits garageiros como Goo Goo Muck do Cramps e Demolición da Los Saicos.