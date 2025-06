Pianista britânico Connor Heraghty faz recital gratuito em Porto Alegre

O Musical Évora recebe, às 12h30min desta quarta-feira (18), o músico britânico Connor Heraghty como convidado especial para um recital de piano na Sala de Música do Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/n). O programa gratuito inclui uma seleção de grandes peças da música clássica, passando, especialmente, pelos compositores Sergei Rachmaninoff, Ludwig van Beethoven e Franz Liszt, com as obras Prelude, Sonata e Après. Natural de Londres, Heraghty é celebrado na cena do piano mundial por suas performances dinâmicas e cativantes. Em uma mescla de tecnicismo e honestidade, o compositor já se apresentou como solista e músico de câmara em alguns dos locais mais prestigiados da Europa, como Wigmore Hall, St James's Piccadilly e o Palácio de Buckingham.