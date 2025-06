Leo Bittencourt e Nina Nicolaiewsky apresentam espetáculo inédito e gratuito no Grezz

Nesta terça-feira (17), às 21h, a cantora e compositora Nina Nicolaiewsky e o pianista Leonardo Bittencourt se encontram no palco do Grezz (Almirante Barroso, 328), em uma noite intimista na qual dois pianos ocupam o palco. Depois de tocarem juntos em projetos como Atairu e Lucas Brum Quarteto, Nina e Leo se reencontram para explorar um repertório que mescla releituras de canções populares internacionais como Bee Gees e compositoras como Adriana Calcanhoto. A entrada para o show Piano Bar é franca, com reserva de ingressos pelo SymplaNina Nicolaiewsky é cantora e compositora porto-alegrense, com apresentações em palcos como Blue Note São Paulo, Festival de Teatro de Curitiba, Festival da Virada Sustentável e Winnipeg Jazz Festival, no Canadá. Por sua vez, Leonardo Bittencourt é pianista e compositor, com passagem pela Berklee College of Music, em Boston, e formação em Música Popular pela UFRGS. Com dois álbuns lançados com a banda Marmota, foi premiado com o Prêmio Açorianos de Música como Melhor Instrumentista em 2015.