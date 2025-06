Marcelo Mariano se apresenta ao lado de Adriano Trindade no Café Fon Fon

Um dos grandes propagadores da música brasileira fora do País, o músico Adriano Trindade convida o baixista Marcelo Mariano para unir talentos em um show no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) nesta quarta-feira (18), às 21h. No palco, a promessa é de uma união de sucessos de ambos os artistas, conhecidos por seus repertórios marcantes na música regional, no jazz, no soul e na MPB. Ingressos por R$ 90,00, pelo telefone 51 99880-7689.Convidado especial de Trindade, Marcelo Mariano já gravou shows de diversos artistas importantes da cena musical brasileira, como Djavan, Gal Costa e Ivete Sangalo. Filho dos célebres Cesar Camargo Mariano e Marisa Gata Mansa, o músico convive com a cena artística brasileira desde sua infância.