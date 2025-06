Ultramen, Comunidade Nin-Jitsu e Da Guedes promovem encontro histórico de bandas no Opinião

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) recebe um show de três nomes que marcaram a cena musical contemporânea no Rio Grande do Sul. Apresentando alguns dos maiores sucessos de suas carreiras, o Ultramen, a Comunidade Nin-Jitsu e o Da Guedes, sobem ao mesmo palco nesta quarta-feira (18), às 22h30min, para agitar a noite porto-alegrense na véspera do feriado de Corpus Christi. Ingressos a partir de R$ 55,00, no Sympla.



Enquanto o Ultramen pretende interpretar seus hits expressivos, como Tubarãozinho e Dívida, a Comunidade Nin-Jitsu também promete um show eletrizante para o público, com canções como Casa do Sol e Detetive.

A Da Guedes, por sua vez, que conquistou espaço no cenário musical com o disco Morro seco mas não me entrego, de 2002, interpreta um repertório que faz jus a sua posição como um dos maiores nomes do rap nacional. Entre as canções da setlist, destaca-se o mais recente single Hardcore, lançado no ano passado após um hiato de 15 anos da banda.