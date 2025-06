'O que virá depois?' mescla natureza e cultura nas paredes da CCMQ

Nesta quarta-feira (18), às 18h, estreia na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) a nova mostra gratuita O virá depois?, idealizada por Maria Fernanda de Lima Santin. Com obras de Armarinhos Teixeira e Nara Guichon, dois artistas que carregam o comprometimento com a ecologia em sua trajetória, a mostra propõe um mergulho nas possibilidades de regeneração do planeta no meio da arte, procurando novas formas de abordar e se relacionar com a natureza.A exposição integra a programação do Festival Casa Viva, agenda especial da Casa de Cultura em convergência com o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, e pode ser visitada no Espaço Maria Lidia Magliani, no quinto andar da instituição.