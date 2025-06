Nova mostra de Patrício Farías tem entrada franca na Ocre Galeria

A exposição Mentira e Ilusão, do chileno Patrício Farías, inicia seu período de visitação gratuita na Ocre Galeria (av. Polônia, 495) nesta semana. A mostra permanece em cartaz até o dia 12 de julho e pode ser prestigiada de segunda a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, até as 13h30min.Por meio de uma seleção de gravuras, objetos e esculturas que se baseiam em ilusões de ótica, Farías procurou traduzir as nuances que se colocam sobre um mundo fortemente marcado pela ilusão e pela mentira. Nas novas obras, prevalece uma mistura de técnicas artísticas, que vão desde a fotografia até a produção digital, colocadas lado a lado para promover ironia, humor e estranhamento do público.Entre as obras, destaca-se a obra Confesso que vivi, feita em aço, vidro e plástico cromado. Realizada em homenagem ao poeta chileno Pablo Neruda, ela reflete temas centrais na produção de Farías, como a memória e a finitude da vida.