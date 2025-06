Show de Belo teve pagode, muito romantismo e até casamento em Porto Alegre

Para homenagear a semana do Dia dos Namorados, o cantor Belo trouxe a sua nova turnê ao Pavilhão de Exposições do Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. Com direito a pedido de casamento e tributos memoráveis, o show Belo In Concert aconteceu nesse sábado (14) e levou cerca de 11 mil fãs do pagodeiro a celebrar o amor com canções recheadas de romantismo, que marcaram a história do artista e do estilo como um todo. Com a presença de um corpo de dançarinas e uma banda digna de orquestra, a apresentação iniciou às 23h15 mostrando a que veio. Todos em traje de gala, carregados de brilho e uma estrutura de luzes imponente. Após uma breve abertura instrumental, as dançarinas anunciaram o cantor, que apareceu aos fãs vestindo um blazer cravejado de pedrarias, cantando a clássica Perfume, um de seus maiores sucessos. Corpo de dançarinas anunciou o artista no início da apresentação TÂNIA MEINERZ/JC Os admiradores do pagodeiro se declararam através de suas músicas, todos em uníssono, parafraseando as letras de Pura Adrenalina, Reinventar e Supera, as mais conhecidos do artista. Além de suas composições, o show teve músicas do Rei Roberto Carlos, Tim Maia e Chitãozinho e Xororó, tudo escolhido a dedo para manter o clima romântico do dia 12 de junho: Dia de Domingo, Detalhes e Evidências estiveram entre as que marcaram presença no setlist.O evento dedicado aos namorados foi ainda mais especial para o casal de empresários Amanda Nunes e Moises Ávila. Isso porque o par escolheu celebrar o casamento durante o show, mais especificamente ao som de Pra Ver o Sol Brilhar. “Eu planejei isso dessa forma pra ser um momento único, essa é uma música que nós gostamos muito, que diz muito sobre a gente. O amor aconteceu entre nós de uma forma muito bonita e eu escolhi essa música por causa disso. No show dele, porque os dois gostam”, explicou Moises. Moises Ávila e Amanda Nunes realizaram o casamento durante show do Belo TÂNIA MEINERZ/JC Os apaixonados se conhecem há 17 anos, mas o amor entre eles aflorou há cerca de oito anos. Hoje, então juntos há cerca de cinco anos. Segundo Moises, a empresária nem desconfiava dos planos do agora marido. “Foi uma surpresa incrível que faz com que a gente acredite nas possibilidades, nos sentimentos bons e numa história de amor mesmo. Coisa de conto de fadas, onde o príncipe se ajoelha aos pés e realiza o sonho de qualquer mulher”, declarou Amanda Nunes.Além da emoção do momento, eles puderam dividir a celebração com o artista que os dois admiram, Belo parou a música para conversar com Amanda e Moises durante a troca de alianças. “Foi muito bonito, ainda mais ele (Belo) interagindo conosco foi muito legal. E ontem ali estavam os nossos amigos, que queríamos partilhar esse momento”, afirma Moises. Agora casados, o objetivo principal da dupla é, nas palavras dos dois “Cuidar um do outro para não deixar o amor morrer.”Entre os momentos mais emocionantes da noite, o destaque foi o bloco em homenagem a Roberto Carlos, conhecido pelas composições tradicionalmente apaixonadas. Belo interpretou clássicos do Rei como Eu Voltei, Detalhes, Como É Grande o Meu Amor Por Você, Olha e Além do Horizonte. Um instante especial para declarações de amor dos casais, dentro da proposta do show de celebrar o amor em todas as suas formas. A cada acorde, o público respondia em coro, criando uma atmosfera de pura conexão, tanto com Belo quanto com o legado de Roberto Carlos na música brasileira.