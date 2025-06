Morre Bira Presidente, fundador do Cacique de Ramos e um dos criadores do Fundo de Quintal

Morreu na madrugada deste domingo (15), o sambista Ubirajara Félix do Nascimento, de 88 anos, mais conhecido como Bira Presidente. Ele foi fundador do bloco Cacique de Ramos e um dos criadores do grupo Fundo de Quintal.

O artista estava no Hospital da Unimed Ferj, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro e ele lutava contra um câncer de próstata e tinha Alzheimer.



"Bira construiu uma trajetória marcada pela firmeza, pela ética e pela contribuição inestimável ao samba e à cultura popular brasileira", publicaram em nota conjunta os dois grupos de samba criados por ele.



"Sua atuação no Cacique de Ramos moldou o bloco e o samba, o Doce Refúgio se tornou um espaço de referência cultural. No Fundo de Quintal, foi o ponto de partida de uma linguagem que redefiniu a roda de samba e inspirou gerações", completa o texto.



Bira Presidente deixa as filhas Karla Marcelly e Christian Kelly, os netos Yan e Brian, e a bisneta Lua. Data e local de velório e sepultamento ainda não foram informados pela família.