André Ramos faz estreia literária com obra 'Regurgitando Sentimentos'

O empresário gaúcho André Ramos lança seu primeiro livro de poesias Regurgitando Sentimentos, às 17h desta quarta-feira (18), na Livraria Santos do Pontal Shopping (av. Padre Cacique, 2893). A obra é um compilado de 46 poemas que representam a jornada pessoal do autor, que encontrou na literatura um ambiente propício para sua expressão pessoal.O livro é um mergulho em sentimentos e experiências, com trabalhos que nasceram a partir de Abril de 99, sua primeira poesia, escrita durante uma madrugada. Dos 46 poemas, cada um simboliza um ano de sua vida, destacando algum aspecto significativo da sua trajetória.Entre os trabalhos que compõem a obra, podem ser destacadas declarações aos entes-queridos do autor, como os poemas Leoa, Léo e Lucas, e outras quatro poesias dedicadas a sua esposa, que incluem Santorini, Casa e Lar, Encontro de Almas e Abril de 99.