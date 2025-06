Três mostras artísticas inéditas ocupam os corredores da Fundação Ecarta

A Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943) inaugura três novas exposições nesta sexta-feira (13), às 19h. Pouco antes, a partir das 17h, ocorre uma conversa com artistas e curadores, atividade aberta ao público. As mostras, que tem entrada franca, permanecerão em cartaz até o dia 13 de julho, com visitação aberta de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.Na primeira mostra, produzida pelo cineasta Carlos Gerbase, é apresentada uma seleção de 50 fotografias com registros históricos da cena cultural da capital gaúcha. A exibição leva curadoria de Juarez Fonseca e Eduardo Aigner, e une imagens que retratam a música, o teatro e o cinema porto-alegrenses através das décadas.A fotografia analógica também ganha lugar na proposta dos artistas Alexandre do Carmo e Erikson Veríssimo, que aproveitam o mês do orgulho para trazer a temática LGBTQIA+ à tona com sua mostra Analógicas: eternizar o orgulho.Por fim, a artista e escritora Patrícia Langlois expõe, em sua mostra, 12 obras em feltragem que ilustram o livro infantil Sobe ou desce?, procurando explorar as relações presentes entre arte e educação.