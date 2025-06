Pablo Trindade conduz nova interpretação de 'Benção Poetinha' em sessão na Capital

O espetáculo Benção Poetinha, baseado na obra de Vinícius de Moraes, chega ao Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575) nesta quarta-feira (18), às 20h. Dirigida pelo maestro Pablo Trindade, a montagem é estrelada por Deborah Finocchiaro, que comemora seu aniversário de quatro décadas dedicadas ao teatro em 2025. Ingressos no Sympla entre R$ 44,00 e R$ 99,00.Benção Poetinha utiliza uma linguagem híbrida de canções, textos e poemas tocados, falados e cantados de maneira delicada e profunda, que pretende estimular o prazer artístico e o exercício do pensamento crítico. Na próxima sessão da montagem, além de Trindade e Finocchiaro, sobe ao palco a cantora Rê Adegas, figura importante do cenário musical gaúcho desde os anos 1990."Benção Poetinha humaniza as relações e promove encontros saudáveis. Une música e poesia como espelhos da alma, e cria um ambiente de arte sanadora, com alívio, leveza e acolhimento, onde é possível retirar as máscaras, desatar nós e se sentir em casa, entre amigos, como viveu Vinicius de Moraes. O público é transportado para outro lugar, lugar este que cada um encontra, ao final de tudo, dentro de si mesmo", afirma Deborah.