Astro da comédia dos anos 1980, Rick Moranis volta ao cinema após 30 anos fora de Hollywood

Aos 72 anos, Rick Moranis se prepara para voltar ao cinema após um hiato de 30 anos. Ele deixou a carreira no auge após perder a esposa, a figurinista Ann Belsky, para o câncer de mama.

O retorno do ator será na sequência de "Spaceballs", que no Brasil ganhou o título de "S.O.S. - Tem Um Louco Solto no Espaço". A informação é do site Deadline.

Rick Moranis ficou conhecido por clássicos dos anos 1980 como "Os Caça-Fantasmas" e "Querida, Encolhi as Crianças". Seu último filme foi "Querida, Encolhi a Gente", de 1997.

O filme "S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço", de 1987, é uma sátira aos sucessos de ficção científica da época, como "Star Wars" e "Jornada nas Estrelas".

Moranis interpreta o vilão Dark Helmet, uma paródia de Darth Vader. Além dele, Bill Pulmann e Mel Brooks, prestes a completar 99 anos, também foram confirmados na sequência.